48 fotos de banheiros pequenos maravilhosos e aconchegantes

Não existe mobília mais pessoal do que aquela do banheiro. Este lugar é na verdade muito mais do que um espaço para cuidados pessoais e higiene. O banheiro é muitas vezes objeto de experimentos incluindo acessórios e cores. Em um pequeno banheiro, no entanto, a situação é mais complicada do que qualquer outro quarto. Qualquer decisão terá de ser tomada com cuidado, considerando especialmente os revestimentos – que não podem ser mudados tão facilmente.

Hoje procuraremos inspirá-lo (a) com 48 grandes idéias dos melhores arquitetos italianos em nossa plataforma. Eles realizaram verdadeiros milagres mesmo quando o espaço era pouco! Curioso para ver o que eles criaram? Vamos lá!

