Como dividir a casa sem paredes

Também utilizadas para minimizar o impacto da divisão do espaço com paredes, as portas de correr apareceram como opções inteligente e duráveis. Elas podem ser pequenas ou enormes, ocupando o lugar de uma parede inteira. Os materiais também são diversos, como vidro, madeira ou MDF. Tudo depende do projeto e do estilo do ambiente que pretende ser criado.

As portas de correr com corrediças fixadas no teto, devem ser planejadas antes de tudo. O trilho deve ser instalado ainda durante a obra, pois o gesso do teto pode trincar. Já as portas maiores, com roldanas maiores, essas devem passar por manutenção constante. Seu desgaste costuma ser maior e a falta de cuidados pode fazer com que a porta emperre ou saia de seu eixo. Tomar os devidos cuidados também devem estar incluídos na hora da escolha.

Conheça um pouco mais sobre portas de correr nesse artigo.