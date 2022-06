Um apartamento de 90m2 de fazer inveja às casas maiores

Estamos em Cavallasca, na província de Como, na Itália. Com objetivo de ampliar sua casa, os proprietários adquiriram um imóvel adjacente àquele em que já habitavam e decidiram dividir as duas propriedades em zona giorno – área diurna, geralmente formada por ambientes sociais – e zona notte – área noturna, onde comumente ficam os quartos e os banheiros íntimos. As duas áreas são ligadas por uma porta instalada na lavanderia, mas o que vamos ver aqui é a área diurna, a começar pela cozinha, em que predominam as cores branca, preta e cinza. O mobiliário é feito sob medida, aproveitando o espaço do tipo corredor, que se integra com a sala de jantar.