A perfeita casa de verão!

O quarto do casal continua a estética do claro, sendo por sua vez mais reservado e menor em relação às áreas sociais. Aqui os tons cítricos e o azul clarinho deixam tudo com uma cara de casa à beira mar. Que delícia!

E o mais legal é que sua decoração é simples, rústicas, apoiada no uso delicado da madeira e no aproveitamento total do sol e da luz. Um lugar para sonhar!