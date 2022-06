Qual é o melhor tipo de piso para a sua cozinha?

A maior vantagem do piso em cimento queimado é o preço, feito basicamente de cimento, areia e água o piso em concreto queimando é uma opção bastante vantajosa em obras de cozinhas novas, pois possibilita o aproveitamento de mão de obra e material.

A utilização da desempenadeira com o concreto ainda mole dá o aspecto liso tão característico do concreto queimado. Pode ser feito de diferentes maneiras dependendo do objetivo do resultado final, juntas de plástico ou metal podem ser usadas para dar a impressão que o piso é conformado por diferentes peças, evite perfis largos e prefira os mais esbeltos e assim dar um ar muito mais elegante ao ambiente.

Recentemente o mercado oferece possibilidade de pós de adição de cor ao cimento o faz com que esta opção seja mais versátil na hora de conceber o estilo do ambiente. Uma preocupação importante com este tipo de piso para a cozinha é a garantia da impermeabilização com materiais adequados, se bem impermeabilizado este tipo de piso é bastante duradouro.