Casa de campo encanta por dentro e por fora

Para o quarto principal, apostou-se no branco e em tons de cinza. O piso, neste caso, é de madeira clara, dando ao dormitório uma característica aconchegante, e formando uma bela combinação com as vigas de madeira no teto.

A cama com roupas brancas potencializa a luz que entra pela janela e pela parede de cobogós. O toque de distinção fica por conta da cabeceira, uma divisória revestida com papel de parede com listras verticais.