Como posso melhorar minha cozinha pequena?

Finalmente, chegamos à ultima dica. Essa especialmente vale para quem não quer gastar muito dinheiro com reformas e materiais. Encorajamos você a criar uma decoração prática através da simples adição de itens do dia-a-dia como objetos decorativos. Deixe-os expostos em potinhos do mesmo material ou família, fazendo com que tudo fique ainda mais à mão e sua cozinha garanta um ar especial. Panelas, facas, colheres, mantimentos, temperos… Tudo pode entrar na brincadeira!

