Antes & Depois: de vila dilapidada a casa moderna

O teto ganhou uma aparência elegante e rústica. O suporte de madeira natural engrandece ainda mais o design da residência. Observe o esforço contínuo para criar continuidade entre os elementos do passado e do presente, as vigas expostas e o detalhe de pedra cria uma rusticidade que combina perfeitamente com as linhas retas do mobiliário e do revestimento da parede.