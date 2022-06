9 dicas para se atentar e aumentar o valor da sua casa

As janelas sempre demandam especial atenção. Além de garantir a segurança da casa, elas são importantes para conectar interior e exterior e são componentes importantes na estrutura. Se localizadas na fachada, por exemplo, o cuidado precisa ser redobrado.

No interior do lar, aplique spray lubrificante ou grafite sempre que perceber secura nas peças. A limpeza dos vidros também deverá ser constante para proporcionar um melhor visual. No espaço externo, utilize produtos que protegem e impermeabilizam as estruturas contra as intempéries.