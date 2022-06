Ideias para tornar paredes vazias mais atrativas!

Finalizamos nossas dicas para a sua parede vazia com uma solução absolutamente ecológica e sustentável: a parede verde! Elemento cada dia mais comum no décor contemporâneo, a parede verde nada mais é do que uma parede forrada com uma estrutura que forma um jardim vertical. Além de esteticamente bela e impactante, a parede verde traz uma atmosfera de natureza, descontração e energia para o ambiente como nenhuma outra. E, ao contrário do que se imagina, estruturar um jardim vertical como este não é algo tão difícil assim. São várias as técnicas e os equipamentos disponíveis no mercado, desde blocos pré-moldados, passando pelo sistema wall green (que pode ser montado pelo próprio morador), com blocos de cerâmica encaixados ou com treliças metálicas e vasos meia lua. É só escolher e deixar a natureza entrar em sua casa!