6 ideias para deixar a casa mais fresca!

Todos sabemos da delícia que é ter uma janela ampla em uma sala. É uma sensação libertadora, já que amplia naturalmente o espaço em que nos encontramos e ainda permite uma visão plena do ambiente lá fora. Por outro lado, quanto maior a janela, maior a incidência de luz e maior a possibilidade de acúmulo de calor dentro deste espaço. Nestas horas, é preciso pensar com carinho no estilo e na funcionalidade da cortina que será colocada neste ambiente.

Como costumamos dizer, as cortinas são como as molduras da casa, complementos à decoração capazes de transformar a percepção de um espaço. Por isso, elas devem ser pensadas de forma a se harmonizar com o ambiente. Neste nosso caso, em especial, a cortina deve ser pensada de forma a filtrar em parte a luz solar, o suficiente para não aquecer demais o espaço, mas com elegância e inteligência suficientes para torná-lo ainda mais agradável.