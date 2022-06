Vai comprar uma casa? Veja 6 dicas importantes!

Como dissemos, avaliar o estado atual da residência não só é importante como irá lhe poupar uma série de aborrecimentos futuros. Tão importante quanto isso, porém, é ficar de olho na documentação do imóvel. É uma parte burocrática que quase ninguém gosta, mas que não dá para deixar de lado na hora de fechar o negócio. São vários os documentos e as certidões que devem ser verificadas. Profissionais do ramo afirmam que o ideal é contratar empresas especializadas para realizar a solicitação desses papéis junto aos órgãos competentes.

Entre os documentos necessários, estão a matrícula do imóvel, na qual constam alterações estruturais e restrições que possam existir, tais como hipoteca, promessa de compra e venda e – principalmente – se o imóvel foi arrolado em alguma ação que possa resultar em penhora, por exemplo. Além da certidão, devem ser solicitados ainda os seguintes documentos: Certidão de Distribuição Cível, Certidão de Nascimento, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos Federais de Pessoa Física, e Certidão Negativa de Débitos na Junta Comercial. Não esqueça ainda de verificar a situação do imóvel em relação aos impostos e tributos municipais, assim como a situação do vendedor junto aos órgãos de cobrança, como SPC e Serasa.