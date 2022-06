6 dicas para renovar sem gastar muito!

Não faz muito tempo, as casas e residências aqui do Brasil tinham como padrão as lâmpadas amarelas incandescentes. Com o advento das lâmpadas fluorescentes, designers começaram a pensar em projetos que trabalhassem a luz de forma mais elegante. Já as lâmpadas de led, mais compactas e econômicas, vêm se tornando um padrão nas construções modernas. É uma questão de lógica: enquanto as lâmpadas fluorescentes têm uma vida útil de 8 mil horas, o tempo de vida de uma lâmpada led é de 25 mil horas. Por isso, na hora de dar uma renovada no seu espaço, trocar as lâmpadas já é um bom começo. Mas não é tudo. Você pode ainda investir em luminárias com design inovador e ousado, como a utilizada na cozinha deste apartamento. Ampla, poderosa e elegante, esta luminária traz um ar todo especial ao ambiente – contando ainda com um simpático desenho feito no teto a partir da abertura na parte superior.