Mármore para cozinhas e banheiros

Presentes em construções gregas e romanas, mais que tendência, o uso do mármore na decoração é uma escolha clássica e muito sofisticada. Esse tipo de pedra pode ser encontrada no mercado em diferentes cores, desenhos e texturas, sendo que sua característica mais presente são os veios e movimentos naturais em seu design. Formada por calcário e outros minérios, essa rocha metamórfica e homogênea é muito resistente a riscos, abrasão, impacto, desgaste e tráfego. Também são sensíveis à produtos de limpeza e alimentos ácidos. Porém, sua manutenção é super fácil, normalmente feita com pano úmido ou com uma escova macia, sabonete neutro e água.

O uso do mármore é principalmente recomendado para locais internos, já que a ação do tempo, como a chuva, o vento e a poluição, podem alterar o seu tom e aparência. Apesar de um pouco porosa, fica perfeita para enfeitar paredes, bancadas, cubas e pias de cômodos como banheiros, lavabos e cozinhas. Esse adorno tradicional se passado por uma releitura pode deixar o décor da sua casa muito mais contemporâneo e moderno. Com um resultado estético incrível, confira as dicas que a homify separou especialmente para você nesse livro de ideias.