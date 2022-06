30 mesas de jantar perfeitas para casas pequenas

Nossa casa é constituída por vários cômodos essenciais como quartos, salas banheiros, cozinha e sala de jantar. Normalmente, o último espaço mencionado tende a ser sacrificado quando a casa não é muito grande, é por esta razão que muitos estúdios têm uma área para refeições sozinho, mas apenas uma bancada ou pequena mesa que serve mais ou menos para a mesma função.

Por que mais ou menos? A verdade é que a sala de jantar para além de cumprir a função para a qual foi criada, é um lugar para compartilhar um tempo diário com a família, para ficarem juntos pelo menos uma vez por dia e conversar. É por esta razão tão importante, no meio de tantos compromissos, que gostaríamos de te inspirar e recordar que um jantar maravilhoso também pode ser feito em um espaço pequeno sem precisar abrir mão do conforto.