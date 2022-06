6 Dicas Para Apartamentos Com Teto Baixo

Outra dica importante para quem deseja ampliar a altura da sua residência é saber trabalhar com as cortinas. A proposta é simples. Pense em cortinas que comecem no alto do teto e vão até o chão. Essa solução cria uma sensação de continuidade e movimento que é fundamental para quem busca ampliar a altura da sala ou dos quartos.

Nesse apartamento projetado pelo estúdio Gustavo Garcia Arquitetura e Design, você pode observar um teto rebaixado em gesso criando um cortineiro dos mais elegantes, com a sensação de ter a cortina embutida no gesso.

Ainda que tetos rebaixados sejam uma opção arriscada para quem já tem um pé direito baixo, o efeito visual da cortina saindo de dentro do teto é interessante. Mas calma, não é preciso mandar colocar um teto de gesso para criar esse efeito, até porque essa mudança implicaria em uma verdadeira obra na sua casa, pois o processo não é dos mais simples de se fazer.

Nesse caso você pode simplesmente reconfigura a posição do trilho ou varão das suas cortinas para que fiquem no topo da parede, quase encostando no teto, apenas com espaço para que a própria cortina possa ser movimentada sem arrastar no teto.

Junto com essa solução, é claro, precisa pensar no tamanho e no estilo da cortina. É provável que, ao mudar a altura do trilho ou do varão, sua cortina vai deixar de alcançar o chão. Então você vai precisar de outra cortina que cumpra com essa regra para obter o efeito desejado. O ideal é que a cortina fique bem rente ao chão, mas sem arrastar.

Quanto ao estilo do tecido, você pode escolher um mais grosso e pesado caso combine com o a decoração do seu ambiente. Mas de modo geral, tecidos como voil, seda e linho conferem mais leveza e movimento, contribuindo de forma mais eficiente para a finalidade de toda essa mudança, que é criar a sensação de ter o teto mais alto.