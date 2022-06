Como cultivar plantas dentro de casa

Cultivar plantas é cultivar carinho. Quem tem um jardim em casa, sabe muito bem disso. Todo o cuidado do mundo é pouco para vermos as pequenas florirem ou ficarem fortes e embelezando o nosso ambiente. Seja na cozinha, com temperos, na sala, com flores ou em qualquer outro ambiente do lar que você costume relaxar, a companhia das plantas é sempre prazerosa e relaxante. Além de esteticamente prazeroso, as plantas no ambiente interno ajudam a filtrar o ar, deixando o local mais fresco e perfumado, já que a absorção do gás carbônico também é uma função das plantas. Além destes excelentes benefícios, você pode optar por uma infinidade de espécies entre floridas ou hortaliças, que ficarão muito bem instaladas no seu lar. No entanto, para começar a esta prática prazerosa, é preciso ficar atento a alguns cuidados.

A instalação das plantas deve ser feita em áreas que recebam iluminação natural, ainda que as plantas sejam destinadas à áreas com sombra. Neste caso, vale um lembrete: o fato de existirem plantas que se adaptem melhor à locais com menos luz, mas isto não quer dizer que estas plantas devam ser cultivadas em locais totalmente escuros. A luz natural é essencial que estas plantas pratiquem a fotossíntese e cresçam fortes, evitando fungos e aumentando o tempo de vida das mesmas.

Cuidados com a poda e rega devem ser tomados, assim como cuidados especiais conforme a época do ano. Respeitar cada estação e as mudanças climáticas específicas, mudando as plantas de local conforme a temperatura é essencial. Para a decoração, não só as plantas podem servir para enfeitar o ambiente, mas, também, os vasos utilizados para cultivá-las. Caprichar na escolha certamente fará muita diferença na decoração do seu lar. Para isto, fique atento ao estilo decorativo já presente em sua casa e faça com que o vaso caia perfeitamente entre as peças já utilizadas.

Esperamos que você aproveite ao máximo as ideias aqui encontradas e assim, possa começar ou até incrementar as ideias de decorações no seu lar. Temos certeza que logo após os primeiros dias, você irá notar a grande diferença que faz possuir algumas plantas no lar. Inspire-se, aproveite o ar fresco e aproveite mais um artigo homify!