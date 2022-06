28 cozinhas pequenas e brasileiras que são pura inspiração!

Não há espaço que demande mais criatividade e conforto do que a cozinha. Ali, compartilhamos momentos especiais com a família e amigos, guardando recordações que nunca saem da memória. Seja para se aventurar no preparo de pratos encontrados na internet ou para preparar uma tradicional receita da família, a cozinha, certamente, soma experiências que fazem o amor pelo lar crescer ainda mais.

Em tempos onde a disputa entre construtoras traz a verticalização como principal forma de moradia, é muito comum que as cozinhas sejam planejadas em espaços cada vez mais apertados. Desta maneira, pensar no cuidado de cada escolha para planejar, decorar e organizar a disposição do mobiliário é fundamental para que a rotina neste cômodo seja funcional e confortável.

Pensando nisto, hoje trouxemos uma lista de cozinhas pequenas no tamanho, mas de grande criatividade. Com diferentes escolhas para revestimentos, cores, tipo de iluminação e estilos decorativos, esta seleção especial, certamente, trará motivos para que você se inspire com boas ideias para o seu lar e, assim, tenha ainda mais motivos para viver outras histórias inesquecíveis neste espaço tão especial.

Siga conosco, confira cada projeto de talentosos profissionais brasileiros e apaixone-se!