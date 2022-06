Comprar ou construir: o que vale mais a pena?

Para quem decide construir a sua própria residência, há uma série de passos que devem ser seguidos de modo que o seu projeto de sonhos torne-se realidade com a maior qualidade e acabamento possíveis – e de preferência, com uma fachada de matar de inveja. Antes de qualquer coisa, pense no terreno: custo, localização, acesso, arborização, documentação, etc. Logo depois, vem a parte do projeto, que, além das questões arquitetônicas e de estilo, ainda incluem a parte elétrica e hidráulica, entre outros.

Fechado o projeto, chega a parte do planejamento: é preciso estabelecer custos, prazos e entregas específicas. Com um bom planejamento, as chances que sua construção seja bem sucedida aumenta cada vez mais. Em seguida, é preciso contratar a mão de obra e comprar todo o material, um outro ponto que costuma dar muita dor de cabeça para quem constrói. Mas, como sabemos, no fim tudo compensa!