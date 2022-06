Aquele objeto que causa tanta discórida: bidê

É uma peça de questão cultural e de hábito. De origem francesa, o bidê foi inventado no século passado para famílias ricas para lavar as partes íntimas do corpo e os pés. Atualmente o bidê pode ser comprado por qualquer classe social. No entanto, nem todas as residências brasileiras possuem nos banheiros, principalmente quando o ambiente é pequeno ou por não saber da sua utilidade.

Mas para quem não tem conhecimento da função do objeto – iremos explicar logo mais e sem tabus, especialmente para a higiene feminina. O bidê é um item sanitário, similar com a privada, mas com objetivos diferentes.

Instalar um bidê não é somente um gosto pessoal, pois precisa ter espaço extra no banheiro, mas existe outra opção (que também tem a mesma função) que é a ducha higiênica. O bidê serve para que você se limpe após utilizar o banheiro. Aí, ter ou não vai do gosto de cada um.

Algumas pessoas consideram o bidê e o chuveirinho um substituto mais higiênico do papel higiênico, mas muitas utilizam ambos. É uma decisão sua ter o bidê ou a ducha que é fixa na parede e não ocupa nadinha de espaço.

Por isso, hoje vamos lhe dar 10 razões e responder algumas questões sobre o bidê e a ducha, assim você pode instalar um ou outro em seu banheiro, bora lá!