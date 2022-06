Uma casinha de madeira encantadora

O design oriental há muito nos encanta com sua simplicidade formal e sua estética minimalista que utiliza melhor do que ninguém a madeira de forma muito precisa, bem acabada e cativante. Hoje conheceremos uma casa que segue todos esses conceitos, além de ser moderna, prática e de uma beleza especial.

A paz e o sossego na aldeia coreana de Gwangju, inspiraram o trabalho meticuloso e cuidadoso dos profissionais da Woodsun que concluíram uma casa encantadora e com uma composição estrutural muito interessante. O escritório de arquitetura coreano trabalhou com excelência a estrutura pré-fabricada em madeira, o que beneficiou muito o tempo e precisão da construção até a entrega do projeto. Rapidamente ficou concluída uma casa perfeita para um casal com dois filhos viverem bem em uma casa de madeira repleta de vantagens.

O método de construção em madeira pré-fabricada consiste em já trazê-la para o canteiro de obras em módulos nos tamanhos e encaixes previamente estabelecidos de acordo com o projeto de arquitetura. Desta forma, ao invés de se cortar a madeira no local, o processo de construção se concentra na montagem dos módulos pré-fabricados. A tecnologia de processamento da madeira permite um método mais conveniente e de acordo com as necessidades atuais, reduzindo os custos e o tempo que levaria para terminar uma residência no método artesanal convencional.

Vamos checar o resultado?!