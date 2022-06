8 Fotos De Uma Pequena Casa De Família Que Vão Te Inspirar

A partir da rua a casa parece muito discreta e charmosa. Nossa atenção é imediatamente atraída pela bela inclinação do telhado escuro que a deixa bem característica. O contraste do telhado com a fachada levemente clara faz um jogo interessante. O diálogo das duas cores é repetida até mesmo no design elegante da porta de entrada principal. Sobre a porta, inclinação do telhado foi alargada para criar uma proteção até a entrada.

E veja que simples e delicado o jardim com cascas de pinus e pequenos arbustos cuidadosamente aparados!