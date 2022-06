Casinha encantadora tem boas ideias para decorar seu lar

O quarto do bebê é excepcional, iluminado e arejado com uma composição de cores que mistura a tonalidade forte do rosa e a suavidade delicada dos claros. A experiência que temos ao entrar neste quarto é o de ser um verdadeiro recanto de paz para a mais nova menininha.

O berço é de um modelo mais moderno com linhas bem marcadas e simplicidade em sua forma. E o piso de madeira realiza também no espaço sua função de convidar e trazer calor. Para completar, um mobiliário com armários e estantes brancas e rosas, além de objetos delicados, formam juntos um espaço ideal.

Que tal aplicar estas ideias no quarto do seu bebê? Se deseja conhecer outras ideias, não deixe de visitar este link.