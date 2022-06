7 quartos para pré-adolescentes!

Os anos passam, a vida muda, e junto com ela, mudam também os padrões, as referências, o conhecimento e a maturidade. Não apenas na vida de uma pessoa, que passa por diversas fases diferentes enquanto vai de encontro com a sua própria expansão, mas também nos universos estéticos, como da moda e da decoração. Sendo assim, podemos dizer que os quartos típicos de adolescentes nos anos 80 eram muito diferentes de um quarto jovem nos dias de hoje. Claro que a individualidade conta muito para a personalização de um espaço, ainda mais nessa idade tão polêmica. Mas os pais são sempre os responsáveis por gerar aquele espaço base, que vai servir para estimular os filhos a se tornarem pessoas cada vez melhores na medida em que crescem, mesmo que para que isso ocorra, tenham que passar por períodos turbulentos.

Todos nós somos formados pelas nossas memórias. Sejam elas emotivas ou apenas visuais, os aprendizados se dão na medida em que fixamos algo em nossa mente. No primeiro despertar para a vida adulta, a quantidade de informações que recebemos é tão ampla, que talvez seja o período sobre o qual mais acumulamos lembranças. E para celebrar essa fase tão emblemática, pela qual todos passam, garimpamos algumas referências de quartos jovens, espaços que são de extrema importância para qualquer adolescente ou pré!