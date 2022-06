Com churrasqueira e tudo: uma cozinha completa para te inspirar

A cozinha deste apartamento é especialmente maravilhosa. Sua decoração e organização chamam a atenção em cada detalhe.

Na parede ao fundo temos o revestimento com mármore branco, valorizando e marcando luxo no espaço. A iluminação direciona com o uso de trilhos garante que nada possa fugir à luz. Os tons neutros do mobiliário complementam a elegância de sua decoração.