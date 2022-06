Sobrado recebe reforma delicada!

Após a intervenção, a sala ganhou um novo look. O ambiente pareceu ter se expandido, por incrível que pareça! O truque foi apostar na pintura em tons claros, que também se fizeram presentes nos tecidos e no mobiliário, que também contou com o marrom característico da madeira. Para trazer ainda mais aconchego e elegância, alguns elementos decorativos incorporaram estampas e cores suaves e tenras. E os objetos trouxeram ainda mais personalidade. A estante junto ao rack da televisão se mostrou também um móvel muito flexível, no que diz respeito à organização e beleza.

Para completar, uma plantinha também pintou neste espaço cuidadoso e muito bem planejado.