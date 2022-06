Cômodas para sapatos infantis

Aqui no homify, nós gostamos de selecionar semanalmente algumas palavras-chave, que são utilizadas de base para que possamos escrever artigos interessantes para o nosso público internacional. Essas palavras são utilizadas pelos redatores de todos os países, o que gera uma harmonia de conteúdo ao redor de todo o mundo. Essa semana, resolvemos abordar um móvel específico que faz parte do mobiliário de qualquer quarto infantil: as famosas cômodas. Seja para armazenar sapatos, roupas, brinquedos ou produtos variados, as cômodas facilitam muito a vida de mamães e papais que gostam de organizar com cuidado o quarto de seus pequenos. O móvel já é utilizado há muito tempo, e hoje em dia existe uma variedade grande de designs, formatos e cores que podem ajudar a trazer ainda mais personalidade aos quartos infantis. Em sua estrutura original, as cômodas são basicamente um cubo de madeira que possui repartições a partir de gavetas, variando quanto ao seu número. A sua base plana e rígida pode servir tanto como trocador nos primeiros anos de vida de um bebê, como um espaço de exibição de elementos decorativos e lúdicos, produtos e brinquedos. Nós percorremos as páginas de grandes arquitetos e designers brasileiros, e encontramos alguns modelos de cômodas interessantes, que combinam perfeitamente com o ambiente em que estão inseridas. Confira este novo Livro de Ideias e inspire-se ainda mais na hora de projetar o quarto dos seus filhos!