Garagens extraordinárias

Na hora de projetar uma casa, temos muitos detalhes sobre os quais pensar, e talvez por isso mesmo, levamos muito tempo para chegar ao resultado final de uma obra.

É difícil imaginar uma casa sem garagem, já que essa peça serve de armazenamento, não apenas para nossos veículos, como também para ferramentas, móveis inutilizados, bicicletas, etc. Antigamente, as garagens não passavam de cubos vazios e sem qualquer personalidade, onde não era preciso aplicar nenhum cuidado especial com decoração e design. Mas hoje em dia, esses espaços podem apresentar características inusitadas, iluminação especial, cores fortes ou o que quer que você consiga imaginar.

A falta de segurança reafirma ainda mais a importância de uma boa garagem dentro de qualquer residência. Por isso mesmo, hoje resolvemos selecionar alguns exemplos de garagens super legais criadas por arquitetos e designers brasileiros, para assim te inspirar a investir na sua. Seja pequena, grande, sóbria, clássica, moderna ou industrial, inspire-se aqui para dar vida à garagem que acomode perfeitamente todas as suas necessidades de armazenamento e manutenção!