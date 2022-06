Como preparar a iluminação da casa para festas de final de ano?!

O fim de ano vai chegando e a cidade vai ganhando um sabor especial. Em meio à expectativa e agitação que precede as festas, cada família se preocupa em deixar a casa um pouco mais bonita com um elemento básico: as luzes festivas.

O resultado é que as ruas se enchem de certa magia com o mosaico formado pelo conjunto de cores e formatos.

As mais comuns são as tradicionais luzes natalinas, com lâmpadas pequeninas geralmente vermelhas, azuis, verdes e amarelas, ou de cores uniformes brancas ou amareladas. Esse tipo de decoração pode ser adquirido com um gasto muito pequeno em lojas especializadas.

Também é possível fugir do convencional sem gastar muito. Para isso, basta comprar as luzinhas brancas e, com materiais baratos como o clássico papel celofane, ou papelão, por exemplo, acrescentar personalidade à decoração. É necessário um pouquinho de criatividade para inventar novos formatos, combinar cores e materiais. Também é muito importante tomar os cuidados necessários para não causar nenhum acidente.

Algo que também está muito em voga são as luzes Led, que dependendo de como são utilizadas, podem dar um toque moderno, ou mesmo futurista, para a sua festa. O uso de anteparos translúcidos é outra maneira barata de inovar, e possibilita agregar um tom aconchegante para a celebração. Esses anteparos podem inclusive ser feitos com tecidos brancos esticados ou vidros translúcidos e luminárias simples colocadas no chão. Nesse caso, uma outra camada presa ao vidro com formatos diferentes proporciona um efeito bastante interessante.

As luzinhas devem ser utilizadas tanto em ambientes externos – como nos jardins e portões para quem mora em casa, ou em janelas e varandas nos prédios – quanto dentro da casa. Para uma boa iluminação interna, deve evitar-se as luzes fosforescentes com focos muito diretos. Prefira as luzes incandescentes e com focos diversos e indiretos.

Inove, crie e sobretudo: divirta-se!