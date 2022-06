11 paredes diferentes que têm o poder de transformar a sua casa

Um jardim encantado em uma parede da sua casa, já se tinha pensado na ideia? Não, mas por isso mesmo é que estamos aqui, para compartilhar com você as ideias mais bonitas, extravagantes e originais.

Um jardim vertical em uma das paredes, seja no quarto, na ala de estar, no hall de entrada, na cozinha ou no banheiro -sempre ficará com um visual extraordinário, pois dará a sensação de você viver no meio da natureza.