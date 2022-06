homify 360°: Casa paradisíaca na Bahia

O projeto de hoje te leva verdadeiramente para o paraíso! Com clima de veraneio , a charmosa e requintada Casa Praia dos Lagos é um verdadeiro refúgio de descanso e lazer cercado por conforto, casualidade e beleza natural.

Assinada pelo escritório arquitetura 3, essa mega obra arquitetônica nos encanta por sua localização e por seu charme praiano. Construída em um condomínio fechado à 30 minutos de Salvador, a Praia dos Lagos fica entre o vilarejo de Arempebe e a famosa Praia do forte. A exclusividade desse projeto se dá justamente pela localização do terreno que fica em frente ao mar de uma praia privada protegida pelo Projeto Tamar, devido à desova de tartarugas marítimas.

A residência é ampla e possui ambientes integrados e uma sala com 4 ambientes, além disso esta também conta com uma sala de TV, cozinha completa, espaço gourmet, piscina, 2 dormitórios e 3 suítes. A amplitude e o muitos quartos da casa foram planejados cuidadosamente com todo o conforto necessário para comportar até 12 hóspedes, já que seus proprietários adoram receber amigos com frequência.

Se você também gosta de conhecer projetos em meio à paisagens paradisíacas continue lendo…