Materiais puros e rústicos na decoração

As intensas jornadas de trabalho e as longas distâncias entre os lugares se tornam pontos cansativos no dia-a-dia. Uma forma de trazer um clima mais calmo e com um toque campestre é com a adição dos artefatos feitos com materiais puros e crus. Na verdade, muitas vezes não é nem adicionar, mas sim, simplesmente não fazer acabamentos especiais ou determinados revestimentos para alguns artigos.

O minimalismo encontrado design de determinados objetos práticos e a funcionalidade de alguns itens certamente facilitam a rotina de uma casa de pessoas ocupadas. No entanto, se a intenção é resgatar um pouco do ar fresco e da tranquilidade do campo para as casas e apartamentos nas cidades. O uso dos materiais crus e puros pode trazer o estilo rústico que seu lar precisa.

As texturas e as imperfeições dos materiais rústicos são responsáveis por proporcionar a uma aparência vintage e um clima aconchegante. O mobiliário puro, como os móveis confeccionados em madeira, fibras nativas e acabamentos envelhecidos tem a capacidade de oferecer ambientes despojados e criativos.

Para te inspirar a adotar os materiais rústicos e naturais no seu lar, selecionamos alguns pontos principais. Inspire-se!