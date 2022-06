Como projetar um terraço com churrasqueira: 8 grandes dicas!

Para decorar a área da churrasqueira com bom gosto e alegria, utilize os mais variados materiais e revestimentos para dar a este ambiente uma atmosfera de descontração a todo momento. Utilize móveis coloridos e com design inovador, revista as paredes da churrasqueira com azulejos coloridos, adicione um fogão e geladeira para deixá-lo com aspecto de cozinha integrada e moderna. Para dividir o ambiente utilize um balcão alto com tampo de madeira, mármore ou vidro com banquetas altas para deixar com clima de bar. Dê a este ambiente uma atmosfera aconchegante e própria para desfrutar com a família com deliciosas com um gostoso churrasco! De acordo com essas ideias, os arquitetos da Pinheiro Martinez Arquitetura, criaram este ambiente aconchegante e pra lá de convidativo.