5 ideias para um lar despojado!

Em muitas regiões do Brasil é possível desfrutar de espaços exteriores como jardins e terraços durante a maior parte do ano, portanto ambientes externos também merecem uma atenção especial! Muitos sabem que as pérgolas estão super em alta – mas na maioria das vezes elas são utilizadas como garagens, nesse exemplo a pérgola se tornou um belo e charmoso jardim!

Cercada por diversas plantas e flores combinada com o mobiliário surrado e um lustre rústico tornam este jardim perfeito para uma boa leitura acompanhada de um bom vinho. Chá da tarde com as amigas também é uma ótima opção!