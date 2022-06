Casa sempre organizada: 6 dicas práticas e infalíveis

O hall ou corredor de entrada entrega a primeira percepção que as pessoas têm sobre seu lar. Uma dica fundamental é deixar o espaço com poucos objetos decorativos. No hall, uma cadeira para descanso e aparador com poucos objetos pode ser suficiente.

Nos corredores, quanto mais o espaço estiver livre, melhor. Isto deixará o lar mais fluído e o conforto evidente. Utilize gavetas e armazene o que for possível.