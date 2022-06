10 coisas que nunca nos contam sobre comprar casas antigas

O primeiro e mais óbvio ponto é que as casas antigas são feitas com materiais e tecnologias antigas. Isso significa que é muito provável que elas sejam muito menos ecológicas ou sustentáveis do que as casas modernas – ou nada. Provavelmente, as tecnologias limpas nem existiam quando elas foram construídas. Assim, se você quiser painéis solares, janelas com isolamento de vidro duplo ou reciclagem de água usada para a descarga do banheiro, vai ter que investir nisso. Mesmo outras práticas comuns hoje em dia, como a vedação à prova de água do telhado, das telhas e dos tijolos, vai precisar de mais atenção e manutenção.