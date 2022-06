Terraço apaixonante: descubra esta reforma!

Descubra como ficou este terraço após uma reforma cuidadosa e recheada de materiais naturais, transformando-se num ambiente de paz e relaxamento!

Desenvolvida pelos profissionais portugueses da A2Office, esta reforma nos traz uma série de elementos interessantes que podemos aproveitar como verdadeiras inspirações para reformar a nossa casa e incorporar um novo olhar cheio de vida e energia para os antigos ambientes. A aposta lusitana foi incisiva no que diz respeito a transformar desde os materiais de revestimento até os objetos decorativos. E o que ainda vamos notar com surpresa é que com essa combinação, não foi necessário acrescentar grandes transformações na parte estrutural da cobertura, resultando em uma reforma ao alcance e muito criativa.

Vamos conhecê-la?