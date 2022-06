7 alternativas para ampliar sua casa gastando pouco

Adaptar as margens da casa como um novo cômodo pode ser uma boa solução. O ideal é consultar um bom profissional para observar as possibilidades quanto a organização e proteção do mobiliário.

Neste exemplo, uma cozinha planejada incrível foi organizada no espaço que antes era livre no quintal. A opção por paredes de vidro foram ótimas para fazer do local moderno e aproveitar ao máximo a iluminação natural no ambiente interno.