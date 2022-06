Aproveite o vão das escadas!

Olhe bem para a sua escada e tire as medidas do vão para que você possa ter ideia do espaço disponível. Depois, pondere: o que você mais necessita? Isso poderia ser feito nesta área ou ela é muito pequena? Reflita sobre as várias possibilidades e escolha, em acordo com a família, o melhor uso para esse espaço. Definido o projeto, consulte especialistas para saber o quanto você vai ter que dispender para realizar o seu sonho. Nem sempre a obra é cara e, certamente, você ficará satisfeito com o resultado.