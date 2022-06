Um lar perfeito nas montanhas!

As férias estão chegando e fica cada dia mais difícil não pensar nos dias de descanso e nos infinitos destinos e nas diversas possibilidades de aproveitar as férias. Para quem curte a atmosfera do campo, um resort no interior é uma excelente escolha. Quem aprecia os mergulhos no mar e as caminhadas com os pés na areia, uns dias na praia é o lugar ideal para recuperar as energias. E, para quem quer apenas se desligar da rotina e da agitação e relaxar o corpo e a mente em um ambiente tranquilo, um spa em algum lugar isolado é o destino mais do que perfeito.

A homify apresenta hoje a Villa Spa Douro, localizada na Quinta do Arnado, São Lourenço do Douro, em Portugal, um lugar cercado de belezas naturais, de clima mediterrâneo e de uma atmosfera sensacional. A Villa Spa Douro, formada de caixas de concreto aparente, se ergue no alto da montanha para explorar as vistas incríveis da paisagem circundante e se integrar com a natureza. Além de aproveitar os banhos de piscina, ao ar livre, o local possibilita aos hóspedes fazer trilhas nas montanhas, fazer passeios de canoagem e se desligar completamente de qualquer problema.

Curioso para desvendar os encantos e as belezas desta spa sensacional? Então confira a seguir mais detalhes e imagens deste projeto situado na encosta de um morro com vistas espetaculares para o rio e para a paisagem natural deslumbrante da região. As belas imagens são da autoria do fotógrafo Antônio Chaves.