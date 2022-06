Casa enigmática e deslumbrante

Geralmente, reconhecemos uma residência pela sua tipologia. Ou seja, pela sua forma tradicional e pelo emprego de elementos típicos e facilmente identificados pela memória coletiva. Por exemplo, quando identificamos na composição de uma construção elementos como paredes com portas e janelas, telhado, geralmente de planos inclinados, e por vezes varandas, chaminés e jardins, nossa memória reconhece tal estrutura como um edifício residencial. Por esta razão os arquitetos trabalham com as tipologias, em respeito à experiência e sabedoria acumuladas no decorrer da história e em respeito à memória coletiva. Mas nem sempre é possível e conveniente adotar a tipologia tradicional.

Este projeto surpreendente, localizado em Torres Vedras, Portugal, é um exemplo de residência que foge do óbvio e da tipologia tradicional. O projeto de autoria do Atelier Data Lda apresenta uma volumetria inusitada, resultado da configuração irregular do lote. A casa possui portanto forma espiral que se desenvolve nos limites do lote e cria em seu centro um pátio, convertido em jardim, um dos grandes atrativos da residência. As superfícies com aparência de oxidadas são outros aspecto marcante da Casa Varatojo.

Confira a seguir mais detalhes e imagens deste projeto surpreendente e deslumbrante, que apesar da sua forma inusitada e arrojada, proporciona aos moradores ambientes aconchegantes e com vistas incríveis para a paisagem circundante.