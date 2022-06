Estábulo convertido em casa de veraneio!

A cidade é um fenômeno humano recente. O Brasil se tornou um país urbano somente a partir da segunda metade do século XX, quando a população urbana superou em números a população rural. Este fenômeno, claro, causou o contínuo e irreversível esvaziamento do campo. No entanto, mesmo com a transformação e o desenvolvimento das cidades, o campo continua tendo um papel fundamental devido à atividade da agricultura. Além disto, o campo passou a ser um local de refúgio, para aqueles que buscam uma atmosfera mais tranquila e serena e o contato com a natureza. Sim, as pessoas deixaram o campo, mas o campo parece não deixar as pessoas.

Hoje conhecerá uma residência de veraneio simplesmente espetacular. A residência, chamada Sítio da Lezíria, está localizada em Alcácer do Sal, na região do Alentejo, em Portugal, e foi o resultado do projeto de revitalização, de autoria do Atelier Data Lda, que transformou um antigo e ocioso estábulo rural em uma casa de veraneio contemporânea e cheia de charme. O lugar que abrigava cavalos agora serve de refúgio de férias para uma família que aprecia o contato com a natureza e a atmosfera campestre.

Curioso para desvendar todos os encantos desta casa de veraneio aconchegante e sofisticada? Então confira a seguir mais detalhes e imagens deste projeto de revitalização, que deu vida a um lar contemporâneo surpreendente e deslumbrante.