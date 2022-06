6 itens indispensáveis na sala de jantar

Neste projeto, além da presença dos itens essenciais, mobiliário, mesa e aparador, revestimento em chapas de nogueira americana, espelho e luminária, o ambiente ainda conta com a presença marcante da tela de Janete Mehl, que realça o contraste com as superfícies neutras da madeira, presente no piso e na parede, e da parede revestida de cimento, acrescentando cores e ao ambiente.

