10 decorações perfeitas para jardins!

O espaço interior da residência é o nosso receptáculo no mundo, o lugar onde nos sentimos protegidos, acolhidos e familiarizados com cada detalhes, mas o espaço exterior também tem uma grande relevância na nossa sensação de bem estar e conforto e na valorização do imóvel, já que muitas vezes, o jardim da residência é o espaço mais exposto e visível desde o espaço da rua, servindo portanto de cartão de visitas. Uma residência com um belo jardim, resultado de um projeto paisagístico primoroso, tende a ser valorizada e ainda proporcionar aos moradores vistas agradáveis e um ambiente externo e um microclima mais aprazíveis.

Neste artigo selecionamos ideias e sugestões de decoração do jardim para quem deseja incrementar as qualidades ambientais e estéticas do jardim, de modo a torná-lo mais convidativo e confortável, agregando qualidade de vida aos moradores e valor agregado ao imóvel, Para isto, é necessário a inclusão de alguns itens essenciais na decoração do jardim, que você descobrirá com mais detalhes a seguir.