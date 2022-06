6 itens indispensáveis para banheiro

A qualidade material, portanto, a qualidade dos materiais de acabamentos é essencial para dar ao ambiente personalidade e qualidades estéticas únicas. Existem inúmeras opções de revestimentos de paredes e pisos, que devem ser escolhidos de acordo com a sua personalidade e a estética do projeto. Neste projeto, um painel em mármore, na cor preta, e o predomínio do revestimento em mármore, no piso e demais paredes, criam um ambiente nobre e elegante.