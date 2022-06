6 itens indispensáveis no dormitório

Uma peça de mobiliário de design arrojado e funcional é um item essencial para proporcionar maior requinte e conforto ao dormitório. Como neste projeto, você pode incluir uma poltrona Donna colorida para incrementar a qualidade estética do quarto e proporcionar-lhe momentos agradáveis de descanso. No entanto, há diversas opções de mobiliário e peças de design, com as quais você pode dar mais charme ao ambiente, como móveis reaproveitados feitos de objetos antigos e repaginados. Confira nosso artigo sobre eco-design e inspire-se na busca do mobiliário prefeito para seu dormitório.