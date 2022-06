Uma casa de campo pré-fabricada a baixo custo

Vemos que a casa de dois andares, de modelo pré-fabricado, tem um grande quintal, além de espaçosas varandas no térreo e segundo andar. A varanda de baixo é separada do restante do terreno com uma grade de design elegante e um jardim decorativo.

A casa é pintada, no geral, de uma cor clara, mas tem uma espécie de moldura e o contorno das janelas pintadas de tons mais escuros que lembram madeira, o que dá um efeito interessante de design. Os telhados vermelhos trazem mais charme para a casa, deixando a fachada ainda mais elegante.