6 itens indispensáveis na sala de estar

O sofá além de sua função de acolher, também pode contribuir com a qualidade estética do ambiente. Como neste projeto, assinado por Marília Veiga, é possível combinar os tons do sofá com outros itens decorativos, como telas, vasos, tapetes, almofadas, etc. Porém, você não precisa se desfazer do seu sofá para renovar o ambiente. Uma solução eficiente e mais ecológica é trocar o estofado e optar por cores e estampas, que personalizam e enriqueçam ainda mais a decoração. Mais dicas sobre como tornar sua casa sustentável você encontra aqui.