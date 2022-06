7 dicas para se livrar dos barulhos dos vizinhos

Diz-se que as casas de antigamente eram muito mais resistentes do que as construções atuais. Generalizar não é um bom negócio, mas alguns detalhes não passam despercebidos. Um destes detalhes é o isolamento acústico.

Nas construções de décadas atrás, as paredes eram de boa espessura e isto impedia que grandes ruídos externos incomodassem os vizinhos. Com a modernização das plantas, as construtoras passaram a utilizar materiais de qualidade inferior, o que acabou por interferir no conforto acústico do lar.

Com a norma 15.575, de julho de 2013, a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) exigiu um índice mínimo de isolamento por parte das construtoras. Desta maneira o conforto acústico está novamente assegurado para quem compra um imóvel pronto.

Contudo, se a ideia é construir o próprio lar ou aprimorar este tipo de conforto no lar, vale a pena seguir algumas dicas quanto a decoração e estrutura da casa para que nenhum desconforto sonoro incomode o dia a dia. E são estas dicas que trouxemos abaixo.

Siga conosco e confira!