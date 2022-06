Apartamento no Morumbi, em São Paulo, é clean e supermoderno!

Ao contrário do que geralmente se vê, este apartamento se abre para uma ampla e confortável sala de jantar. Na composição do espaço, que inclui um hall de entrada com aparador branco com tampo de madeira, optou-se por uma mesa de jantar quadrada e branca com estrutura em madeira clara, assim como as oito cadeiras que a complementam. O branco predomina nas paredes e nos móveis, mas dando um toque mais natural com a madeira clara. Um toque de sofisticação finaliza o ambiente, com o lustre de cristal com design moderno.